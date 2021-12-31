Россияне сутки пытались вылететь в Турцию

Пассажиры почти сутки провели в екатеринбургском аэропорту Кольцово, пытаясь вылететь в Анталью. Об этом сообщает издание E1.RU.

Отправка российских туристов на отдых в Турцию несколько раз переносилась, при этом перевозчик Azur Air не называл точные сроки вылета.

Зарегистрированные на рейс говорили, что в помещении было много детей, при этом людям не предлагали воду.

Предполагалось, что самолет вылетит 30 декабря в 6.30 по местному времени. Однако сроки неоднократно сдвигались.

Россиянам объясняли, что самолет якобы летит из Египта, Антальи, Казани и Самары.

Точной причины задержки рейса Екатеринбург-Анталья нет. Согласно онлайн-табло аэропорта, посадка на самолет закончилась в 12.30 31 декабря.