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4 часа назад

В Твери ребенок выпал из окна пятиэтажки

Следователи Твери устанавливает обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в пятиэтажном доме. ЧП произошло накануне вечером, 1 января.

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Твери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из окна 5 этажа квартиры дома, расположенного по Комсомольскому проспекту города Твери, выпал мальчик 2014 года рождения, который доставлен в больницу... Проводится доследственная проверка», - сообщают в СУ СКР региона.

По предварительным данным, мальчик играл в своей комнате, залез на подоконник, открыл окно и выпал. Его падение смягчил снег. Отмечается, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает

В центре Москвы дети выпали из окна и погибли

Ранее "Свободная пресса" сообщала о гибели мужчины в Рязанской области при запуске фейерверка.

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