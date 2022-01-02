Ребенок выпал из окна многоэтажки в Твери

Следователи Твери устанавливает обстоятельства падения ребенка из окна квартиры в пятиэтажном доме. ЧП произошло накануне вечером, 1 января.
«Из окна 5 этажа квартиры дома, расположенного по Комсомольскому проспекту города Твери, выпал мальчик 2014 года рождения, который доставлен в больницу... Проводится доследственная проверка», - сообщают в СУ СКР региона.
По предварительным данным, мальчик играл в своей комнате, залез на подоконник, открыл окно и выпал. Его падение смягчил снег. Отмечается, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает
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