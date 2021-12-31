Спасение мужчины из пожара по трубе попало на видео

В Петербурге мужчина спасся из горящей квартиры по водосточной трубе. На помощь жителю Северной столицы пришли посетители ресторана, над которым располагается его жилище. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», разместивший соответствующие кадры с места событий.

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Стачек. Гости заведения вышли на улицу и заметили дым и огонь, а также человека на балконе. Они попросили в ресторане коврик, чтобы растянуть его и поймать мужчину. Он смог спуститься с балкона по водосточной трубе, а затем приземлился на растянутый очевидцами ковер.