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53 минуты назад

Четверо россиянок отравились неизвестным веществом

В Татарстане после отравления неизвестным веществом в больницу попали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

Россиянки отравились неизвестным веществом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщение о поступлении в лечебное учреждение пациентов с отравлением поступило в четверг, 30 декабря, от старшего врача станции скорой медицинской помощи Казани. Он рассказал о выявлении признаков отравления у четырех человек, в том числе двоих детей. Все пострадавшие были госпитализированы из дома, находящегося по улице Мулланура Вахитова.

От отравления неизвестным веществом в средней степени тяжести пострадали женщины 1952 и 1977 годов рождения. Кроме того, на больничных койках оказались две девочки 2009 и 2013 годов рождения. У них диагностировано отравление легкой степени тяжести.

Причину происшествия устанавливают специалисты.

Ранее в якутском селе Тюбя десять человек отравились угарным газом, шестеро пострадавших были помещены в реанимацию. Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 декабря.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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