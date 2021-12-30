В петербургском НИИ открыли стрельбу

В Санкт-Петербурге ночью в здание НИИ на улице Политехническая проник 22-летний мужчина и открыл стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Питеру и Ленинградской области.

«Минувшей ночью, 30 декабря, в 00:27 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Санкт-Петербурга задержали 22-летнего гражданина, проникшего в здание НИИ, расположенного на Политехнической улице, где произвел выстрелы из охолощенного пистолета», — говорится в тексте.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения. На территорию НИИ он проник, перепрыгнув через турникет охраны главного входа в помещение института. В здании петербуржец стал вести себя неадекватно — бегать по коридорам, кататься по полу. После этого мужчина достал охолощенный пистолет RETAY 17 и произвел из него два выстрела.