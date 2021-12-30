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1 час назад

В Подмосковье на путях нашли тела влюбленных подростков и две записки

Машинист электропоезда близ железнодорожной станции «Тарасовская» обнаружил на путях тела двух подростков. Об этом сообщает mk.ru.

В Подмосковье на путях нашли тела влюбленных подростков и две записки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, погибшие — 16-летний москвич и его ровесница из Ярославля. По предварительным данным, у погибших были романтические отношения, которые не одобрялись родителями.

Полицейские изучили вещи погибших и нашли в куртке девушки две записки Одна — с благодарностью — была адресована другу, который познакомил ее с погибшим молодым человеком. Во втором письме — извинения перед подругой из Ярославля, встреча с которой уже не состоится.

Названа возможная причина трагедии в Москве

Сообщается, что отец девушки был против отношений в столь юном возрасте и запретил дочери проводить время с парнем. В конце декабря девушка сбежала из дома, позже они с молодым человеком сели на поезд до Сергиева Посада. О своих дальнейших планах подростки никому не рассказали.

Причины смерти подростков не уточняются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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