Банкир получил 6 лет колонии за присвоение 377 млн рублей

Тверской районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 57-летнего жителя столицы Алексея Парфененко, признанного виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
Как установил суд, Парфененко, будучи председателем правления коммерческого банка, совместно с соучастницей, чье уголовное дело выделено в отдельное производство, вступил в преступный сговор для хищения средств банка в особо крупном размере. Мужчина имел право распоряжаться имуществом банка, поэтому организовал и заключил договор купли-продажи принадлежавших ему лично неликвидных простых векселей коммерческой организации, указав в качестве продавца свою соучастницу, чтобы скрыть свой корыстный интерес.
«Придавая законность своим действиям, используя свое служебное положение, в феврале 2016 года Парфененко, без принятия кредитным комитетом банка решения по приобретению пяти простых векселей общей номинальной стоимостью более 5 млн долл., подписал протокол заседания комитета и выписку из него. Затем он организовал изготовление и подписал от имени банка договор купли-продажи и акт приема-передачи векселей у своей соучастницы, оценив их значительно выше рыночной стоимости, а также дал указание сотрудникам банка оплатить покупку и перечислить денежные средства», - сказали в надзорном ведомстве.
После поступления на расчетный счет соучастницы более 377 млн руб. Парфененко обналичил их часть в сумме более 41 млн руб., 451 тыс. долл. и 624 тыс. евро, а остальное направил на погашение задолженности своей соучастницы перед банком по ранее полученным ею кредитам. В результате кредитная организация понесла ущерб в особо крупном размере.
Суд приговорил Парфененко к шести годам в колонии общего режиме. Кроме того, в полном объеме удовлетворены исковые требования представителя банка на общую сумму более 377 млн руб. Парфененко взяли под стражу в зале суда.