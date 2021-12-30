Банкир получил 6 лет колонии за присвоение 377 млн рублей

«Придавая законность своим действиям, используя свое служебное положение, в феврале 2016 года Парфененко, без принятия кредитным комитетом банка решения по приобретению пяти простых векселей общей номинальной стоимостью более 5 млн долл., подписал протокол заседания комитета и выписку из него. Затем он организовал изготовление и подписал от имени банка договор купли-продажи и акт приема-передачи векселей у своей соучастницы, оценив их значительно выше рыночной стоимости, а также дал указание сотрудникам банка оплатить покупку и перечислить денежные средства», - сказали в надзорном ведомстве.