В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
48 минут назад

Энди Картрайта похоронили под Киевом

Останки рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), погибшего в июле 2020 года в Петербурге, захоронили накануне в украинском городе Белая Церковь, где похоронен отец музыканта. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель потерпевшей стороны по делу об убийстве Картрайта Антон Кобит.

Энди Картрайта похоронили под Киевом
Фото: InstagramInstagram

"Все время, пока велось расследование, останки Картрайта находились в Петербурге, чтобы в случае необходимости можно было провести дополнительные экспертизы. Сейчас предварительное следствие завершено, вдове рэпера Марине Кохал предъявлено обвинение в окончательной редакции, после ознакомления защиты с материалами дело будет передано в суд", - рассказал Кобит.

Адвокат уточнил, что похороны прошли при участии только близких родственников погибшего, включая его мать Валентину Юшко, которая проживает на Украине и выступает в деле об убийстве рэпера потерпевшей. Известно, что сам Картрайт был родом из Черниговской области.

Расчлененное тело музыканта обнаружили в его петербургской квартире в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове Картрайта Марине Кохал, она была арестована. Следователи считают, что женщина убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Сама она заявила, что сделала это для того, чтобы скрыть смерть мужа предположительно от передозировки наркотиков.

О точной причине смерти музыканта не известно до сих пор, обвиняемая находилась в СИЗО более года. В конце октября суд изменил ей меру пресечения на домашний арест сроком на три месяца, посчитав, что основания для содержания под стражей отпали, а следствие приняло затяжной характер. Потерпевшая сторона обжаловала постановление, указав на процессуальные нарушения, однако 24 ноября Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил жалобу без удовлетворения.

Происшествия,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители