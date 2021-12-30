Энди Картрайта похоронили под Киевом

Останки рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), погибшего в июле 2020 года в Петербурге, захоронили накануне в украинском городе Белая Церковь, где похоронен отец музыканта. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель потерпевшей стороны по делу об убийстве Картрайта Антон Кобит.

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"Все время, пока велось расследование, останки Картрайта находились в Петербурге, чтобы в случае необходимости можно было провести дополнительные экспертизы. Сейчас предварительное следствие завершено, вдове рэпера Марине Кохал предъявлено обвинение в окончательной редакции, после ознакомления защиты с материалами дело будет передано в суд", - рассказал Кобит.

Адвокат уточнил, что похороны прошли при участии только близких родственников погибшего, включая его мать Валентину Юшко, которая проживает на Украине и выступает в деле об убийстве рэпера потерпевшей. Известно, что сам Картрайт был родом из Черниговской области.

Расчлененное тело музыканта обнаружили в его петербургской квартире в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове Картрайта Марине Кохал, она была арестована. Следователи считают, что женщина убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Сама она заявила, что сделала это для того, чтобы скрыть смерть мужа предположительно от передозировки наркотиков.