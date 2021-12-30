В Италии задержали босса каморры по прозвищу Кровавая Мэри

Итальянские полицейские задержали в Риме главу одного из кланов преступной организации каморра (неаполитанский аналог сицилийской мафии) 70-летнюю Марию Личчарди, известную под прозвищем Кровавая Мэри. Об этом сообщает La Stampa, передает РИА «Новости».

Задержание происходило в римском аэропорту Чампино, откуда Личчарди планировала вылететь в Испанию. Как пишет газета, босс сохраняла абсолютное спокойствие.

По версии полиции, Личчарди начала руководить одноименным кланом в 2009 году. Сообщество было основано ее братом Дженнаро по прозвищу Обезьяна, который умер в 1994 году в тюрьме.

В статье утверждается, что клан Личчарди промышляет в Неаполе рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием денег.

Ранее в Евросоюзе задержали представителей преступной группы, которая помогала жителям Афганистана перебраться в страны Западной Европы.