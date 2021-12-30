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1 час назад

Стрелявшего в сотрудников ОМОН мужчину арестовали в Сочи на два месяца

Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца мужчину, стрелявшего по прибывшим по сообщению о бытовом конфликте сотрудникам ОМОН Росгвардии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Краснодарского края.

Стрелявшего в сотрудников ОМОН мужчину арестовали в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд принял во внимание тот факт, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и пришел к выводу о невозможности применения к нему более мягкой меры пресечения. На основании вышеизложенного суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 28.02.2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Подозреваемый отказался давать показания.

Вечером 28 декабря поступило сообщение о том, что в Сочи мужчина насильно удерживает свою родственницу. Прибывшим на место сотрудникам ОМОН Росгвардии он оказал вооруженное сопротивление. Его обезоружили и задержали. В среду следователи возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия (ст. 317, ч. 1 ст. 222 УК РФ). По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, он применил огнестрельное оружие, которым владел незаконно. По данным полиции, задержанный - 31-летний местный житель - был ранее судим, стоит на учете в психоневрологическом диспансере, оружие у него изъяли.

Происшествия,Росгвардия,
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