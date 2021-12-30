В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Эскортница зарезала клиента в Москве

Жильцы московского многоквартирного дома на улице Космонавтов утром 29 декабря позвонили в полицию с сообщением о полуголой женщине с ножом в руках, находящейся в подъезде дома. Приехавшие на место вызова полицейские задержали 26-летнюю девушку на пороге одной из квартир, в которой полицейские обнаружили труп мужчины, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Эскортница зарезала клиента в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На теле убитого 48-летнего мужчины присутствовали многочисленные колото-резаные раны. Полицейские выяснили, что задержанная девушка работает в сфере эскорт-услуг и знакомство с мужчиной состоялось в Интернете. Далее они договорились встретиться у него дома. В разгар вечера, который сопровождался распитием алкоголя, между парой произошла ссора, которая переросла в поножовщину.

Проститутка убила россиянина и погибла

По словам девушки, в пылу драки она схватила нож и нанесла один удар мужчине в живот. По информации РЕН ТВ, на теле убитого были обнаружены четыре глубоких ранения шеи, также удары были нанесены в область плеча и уха.

Подозреваемая в убийстве девушка и убитый мужчина были ранее судимы по «наркотическим» статьям.

Ранее в городе Канске Красноярского края были найдены четыре трупа. По версии следствия, мужчина убил членов семьи — 35-летнюю супругу, с которой они находились в процессе развода, их 11-летнего сына и семилетнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Тела всех четырёх членов семьи обнаружила мать погибшей женщины. Позже в Сети появилось видео, как мужчина покупает нож. Следователи полагают, что мужчина заранее спланировал расправу над семьёй.

Происшествия,РЕН ТВ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители