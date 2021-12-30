Страшное преступление раскрыли спустя 25 лет

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Жабриков © URA.RU

«Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году.

Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики.