В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
13 минут назад

Свердловчанин утопил женщину и задушил ее дочерей. Преступление раскрыли спустя 25 лет

Железнодорожный суд Екатеринбурга приговорил свердловчанина Альберта Ханова, который утопил женщину, а потом изнасиловал и задушил ее дочерей, к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Страшное преступление раскрыли спустя 25 лет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Суд Екатеринбурга назначил Альберту Ханову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что преступление совершено в 1996 году.

Следствие установило, что Ханов пришел к подруге в ее квартиру. У них начался конфликт, и убийца утопил женщину в ванной, после изнасиловал ее несовершеннолетних дочерей и задушил их. В 2020 году удалось составить генетический профиль преступника и изобличить Ханова. Это стало возможным благодаря развитию средств криминалистики.

Расчленил и запек: россиянин расправился с детьми

Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что осужденный ранее совершал убийства и изнасилования. Когда преступление было раскрыто, он находился в исправительной колонии, куда попал в 2004 году.

Происшествия,Александр Шульга,ФСИН,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители