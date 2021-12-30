Двое пострадали в результате стрельбы в Гамбурге

Неизвестные злоумышленник открыл огонь на улице в немецком городе Гамбург, в результате чего пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС.

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В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в Харбурге, южном районе города. неизвестный скрылся с места происшествия, двое раненных мужчин были госпитализированы скорой помощью. Сейчас преступника ищут 20 патрульных машин.