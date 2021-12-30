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1 час назад

Двое пострадали в результате стрельбы в Гамбурге

Неизвестные злоумышленник открыл огонь на улице в немецком городе Гамбург, в результате чего пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС.

Двое пострадали в результате стрельбы в Гамбурге
Фото: ReutersReuters

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в Харбурге, южном районе города. неизвестный скрылся с места происшествия, двое раненных мужчин были госпитализированы скорой помощью. Сейчас преступника ищут 20 патрульных машин.

30 ноября американский подросток Итан Крамбли расстрелял четверых человек в своей школе в городе Оксфорд штата Мичиган. Злоумышленник совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали. Сообщается, что оружие ему купили родители.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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