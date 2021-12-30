Россиянка отдала кубинцу 2 млн за убийство мужа

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1 час назад

Россиянка отдала кубинцу два миллиона рублей за убийство мужа

В Москве суд присяжных приговорил к 12 годам колонии 45-летнюю жительницу столицы Ольгу Тузову за организацию заказного убийства мужа. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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Фото: InstagramInstagram

Второму организатору преступления, 35-летнему гражданину Кубы Балбуену Рауделису Вензанту дали 14 лет колонии строгого режима, а исполнителя 29-летнего кубинца Хосе Феликса Хернандеза Дукто осудили на 13 лет.

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По данным следствия, подсудимая опасалась, что ей откажут в исковых требованиях при разделе с мужем совместно нажитого имущества во время бракоразводного процесса. Из-за этого она решила через своего знакомого Вензанта заплатить его соотечественнику два миллиона рублей за убийство ее супруга.

Само преступление было совершено 14 сентября 2019 года на улице Обручева. Женщина уговорила мужа выйти на улицу, где киллер, действуя под руководством второго кубинца, шесть раз ударил мужчину в грудь и живот. От полученных травм супруг скончался в больнице.

Полицейским удалось найти злоумышленников. На них завели дело по статье 105 (Организация убийства по найму; убийство по найму) УК РФ.

Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Lenta.ru,
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