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1 час назад

Baza: сына соратника Кадырова обстреляли в Ингушетии

В Ингушетии расстреляли сыны зампреда Совета Безопасности Чечни Вахида Усмаева Расула. Начальник Центра занятости населения Гудермесского района республики стал участником дорожного конфликта — он отказался уступить дорогу другому автомобилю.

Сына соратника Кадырова обстреляли в Ингушетии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Двое водителей решили выяснить отношения — сначала словами, а затем и кулаками. Первым ударил Расул. Его оппонент, Ибрагим Аушев, драке на кулаках сразу предпочел другое решение конфликта — он достал травмат и несколько раз пульнул в Усмаева», — сообщает telegram-канал Baza.

Конфликт произошел из-за того, что сын зампреда Совбеза Чечни отказался пропустить автомобиль Аушева на дороге из Ингушетии в Чечню. В результате перестрелки Усмаева доставили в больницу с ранениями груди и руки.

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По данным telegram-канала, после к нападавшему прибыли многочисленные родственники пострадавшего, в том числе сам зампред Совбеза Чечни. Они собрали всю информацию о конфликте и передали ее в Ингушетию. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

URA.RU направило запросы в управления МВД по Чечне и Ингушетии. На момент публикации новости ответ не был получен.

Происшествия,МВД,
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