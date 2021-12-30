Сына соратника Кадырова обстреляли в Ингушетии

В Ингушетии расстреляли сыны зампреда Совета Безопасности Чечни Вахида Усмаева Расула. Начальник Центра занятости населения Гудермесского района республики стал участником дорожного конфликта — он отказался уступить дорогу другому автомобилю.

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«Двое водителей решили выяснить отношения — сначала словами, а затем и кулаками. Первым ударил Расул. Его оппонент, Ибрагим Аушев, драке на кулаках сразу предпочел другое решение конфликта — он достал травмат и несколько раз пульнул в Усмаева», — сообщает telegram-канал Baza.

Конфликт произошел из-за того, что сын зампреда Совбеза Чечни отказался пропустить автомобиль Аушева на дороге из Ингушетии в Чечню. В результате перестрелки Усмаева доставили в больницу с ранениями груди и руки.

По данным telegram-канала, после к нападавшему прибыли многочисленные родственники пострадавшего, в том числе сам зампред Совбеза Чечни. Они собрали всю информацию о конфликте и передали ее в Ингушетию. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.