В «Пятерочке» охранник швырнул на пол подростка

Охранник магазина «Пятерочка» в Ставрополье швырнул на пол подростка, которого заподозрил в краже. Как сообщает «Подъем», мужчина сперва схватил мальчика за шиворот, а после кинул его в подсобку, требуя вывернуть карманы.
Остановить охранника пытались другие покупатели и сотрудники магазина, заявляя, что подросток ничего не крал. Однако мужчина не слушал их и все равно требовал вывернуть карманы, заодно хватая ребенка за одежду, а после запер в подсобке, не позволяя кому-либо проникнуть в помещение.
В результате подросток смог доказать, что ничего не брал, после чего охранник успокоился и отпустил его.
В управлении по связям с общественностью Х5 Retail Group, которая владеет магазинами «Пятерочка», заявили, что проводится внутренняя проверка по фактам, запечатленным на видео.