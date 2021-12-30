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1 час назад

Охранник «Пятерочки» набросился на подростка

Охранник магазина «Пятерочка» в Ставрополье швырнул на пол подростка, которого заподозрил в краже. Как сообщает «Подъем», мужчина сперва схватил мальчика за шиворот, а после кинул его в подсобку, требуя вывернуть карманы.

В «Пятерочке» охранник швырнул на пол подростка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Остановить охранника пытались другие покупатели и сотрудники магазина, заявляя, что подросток ничего не крал. Однако мужчина не слушал их и все равно требовал вывернуть карманы, заодно хватая ребенка за одежду, а после запер в подсобке, не позволяя кому-либо проникнуть в помещение.

В результате подросток смог доказать, что ничего не брал, после чего охранник успокоился и отпустил его.

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В управлении по связям с общественностью Х5 Retail Group, которая владеет магазинами «Пятерочка», заявили, что проводится внутренняя проверка по фактам, запечатленным на видео.

Происшествия,X5 Retail Group,
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