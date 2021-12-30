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1 час назад

В Ялте прогремел взрыв

Двое человек пострадали при взрыве газового баллона в трехэтажном многоквартирном жилом доме в Ялте. Как сообщает ТАСС, за хлопком газовоздушной смеси последовало возгорание на площади 40 квадратных метров с обрушением межэтажных деревянных перекрытий.

В Ялте прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил собеседник агентства, среди пострадавших есть ребенок, из дома эвакуировали 20 человек.

В региональном минздраве добавили, что у пострадавших диагностировали ожоги первой степени, их направили в больницу Федерального медико-биологического агентства в Ливадии.

Напомним, что 21 декабря взрыв и пожар произошли в жилом доме в Калуге. В результате происшествия и последовавшего возгорания на площади в 250 квадратных метров пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.

Жители соседних домов отмечали, что ощутили ударную волну, которая последовала за хлопком газо-воздушной смеси.

Происшествия,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,
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