В Ялте прогремел взрыв

Двое человек пострадали при взрыве газового баллона в трехэтажном многоквартирном жилом доме в Ялте. Как сообщает ТАСС, за хлопком газовоздушной смеси последовало возгорание на площади 40 квадратных метров с обрушением межэтажных деревянных перекрытий.

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Как сообщил собеседник агентства, среди пострадавших есть ребенок, из дома эвакуировали 20 человек.

В региональном минздраве добавили, что у пострадавших диагностировали ожоги первой степени, их направили в больницу Федерального медико-биологического агентства в Ливадии.

Напомним, что 21 декабря взрыв и пожар произошли в жилом доме в Калуге. В результате происшествия и последовавшего возгорания на площади в 250 квадратных метров пострадал один человек, ему потребовалась госпитализация.