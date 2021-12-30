Суд продлил Хованскому запрет определенных действий

Суд Санкт-Петербурга продлил блогеру Юрию Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Фото: ТАСС ТАСС

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 8 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.

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Как сообщил агентству адвокат блогера Александр Передрук, по ходатайству защиты суд смягчил также некоторые запреты обвиняемому. Теперь Хованскому разрешено общаться по телефону с близкими родственниками, девушкой и адвокатами. Кроме того, блогеру не надо уведомлять следователя о совершении этих звонков.

Дело Хованского

Юрий Хованский был арестован в июне 2021 года по обвинению в оправдании терроризма. После этого блогера поместили в СИЗО «Кресты». Поводом для уголовного дела стала исполненная во время интернет-трансляции песня с текстом о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве в 2002 году. По версии следствия, в ней были призывы к терроризму и его оправдание, а блогер ее исполнил не позднее 3 июля 2020 года.

Сам Хованский неоднократно извинялся за исполнение песни и говорил, что отправлял пожертвования в благотворительные фонды, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от терроризма.

Хованский убежден, что его дело сфабриковано. В одном из своих писем блогер писал, что в уголовном деле содержатся ложные показания подставных свидетелей о том, что он исполнил песню про «Норд-Ост» в 2018 году, хотя на самом деле она была записана в 2012. Статья же об оправдании терроризма, по которой обвиняют Хованского, появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году.

Как сообщал РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, двое из трех свидетелей по делу блогера могли работать в МВД. При этом в материалах нашли практически идентичные показания – три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев.

По словам Хованского, следователь в открытую ему говорил о том, что вопрос его виновности «решен наверху». Блогер отмечал, что ему предлагали пойти на сделку и обещали в случае отказа «проблемы» для него самого и для его девушки.

Общественный резонанс

В защиту Хованского выступили различные интернет-деятели. Стример Илья Мэддисон регулярно читает на трансляциях письма блогера из СИЗО и приходит на заседания суда. Музыкант Алишер Моргенштерн пожертвовал 666 тыс. рублей на адвокатов, а рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) приходили на заседание суда по продлению ареста в октябре. Также в поддержку блогера высказывались журналисты Алексей Пивоваров и Илья Варламов.

В конце декабря Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.