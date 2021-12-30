Суд продлил Хованскому запрет определенных действий

Суд Санкт-Петербурга продлил блогеру Юрию Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 8 февраля 2022 года», — сказано в сообщении.
Как сообщил агентству адвокат блогера Александр Передрук, по ходатайству защиты суд смягчил также некоторые запреты обвиняемому. Теперь Хованскому разрешено общаться по телефону с близкими родственниками, девушкой и адвокатами. Кроме того, блогеру не надо уведомлять следователя о совершении этих звонков.
Юрий Хованский был арестован в июне 2021 года по обвинению в оправдании терроризма. После этого блогера поместили в СИЗО «Кресты». Поводом для уголовного дела стала исполненная во время интернет-трансляции песня с текстом о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве в 2002 году. По версии следствия, в ней были призывы к терроризму и его оправдание, а блогер ее исполнил не позднее 3 июля 2020 года.
Сам Хованский неоднократно извинялся за исполнение песни и говорил, что отправлял пожертвования в благотворительные фонды, которые оказывают помощь людям, пострадавшим от терроризма.
Хованский убежден, что его дело сфабриковано. В одном из своих писем блогер писал, что в уголовном деле содержатся ложные показания подставных свидетелей о том, что он исполнил песню про «Норд-Ост» в 2018 году, хотя на самом деле она была записана в 2012. Статья же об оправдании терроризма, по которой обвиняют Хованского, появилась в Уголовном кодексе только в 2016 году.
Как сообщал РБК со ссылкой на материалы уголовного дела, двое из трех свидетелей по делу блогера могли работать в МВД. При этом в материалах нашли практически идентичные показания – три протокола примерно наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев.
По словам Хованского, следователь в открытую ему говорил о том, что вопрос его виновности «решен наверху». Блогер отмечал, что ему предлагали пойти на сделку и обещали в случае отказа «проблемы» для него самого и для его девушки.
В защиту Хованского выступили различные интернет-деятели. Стример Илья Мэддисон регулярно читает на трансляциях письма блогера из СИЗО и приходит на заседания суда. Музыкант Алишер Моргенштерн пожертвовал 666 тыс. рублей на адвокатов, а рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) и создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) приходили на заседание суда по продлению ареста в октябре. Также в поддержку блогера высказывались журналисты Алексей Пивоваров и Илья Варламов.
В конце декабря Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.
26 декабря следствие подало ходатайство об освобождении Хованского из-под стражи. Следователь Олег Синькевич объяснил эту позицию тем, что больше нет оснований думать, что блогер может скрыться: его загранпаспорт забрало следствие, а из-за пандемии на въезд и выезд из России введены ограничения. 29 декабря суд удовлетворил просьбу об освобождении Хованского из СИЗО и назначил ему запрет определенных действий до 8 января 2022 года.