Убийство беременной россиянки раскрыли спустя 12 лет

По данным следствия, преступление было совершено в середине ноября 2009 года. Мужчина узнал о том, что его подруга беременна, и решил убить ее, так как уже имел двух детей от жены и еще одного внебрачного ребенка от другой женщины. Злоумышленник во время встречи с потерпевшей накинул ей на шею два связанных шнурка, а затем сдавил шею жертвы тупым предметом и задушил. После этого он выкинул тело в канализационный колодец рядом с домом жертвы, после чего закрыл крышку люка и засыпал ее дровами. Спустя несколько дней после убийства в полицию обратилась подруга погибшей, которая сообщила, что не может дозвониться до приятельницы. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск исчезнувшей. Тело было обнаружено в феврале 2010 года.