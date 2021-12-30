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1 час назад

В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу

В Москве следователи выясняют обстоятельства убийства 48-летнего россиянина. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает РЕН ТВ.

В Москве задержали зарезавшую россиянина эскортницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, 29 декабря жители дома на улице Космонавтов заметили в подъезде полураздетую 26-летнюю девушку, которая вела себя странно. Прибывшие полицейские установили, что девушка является эскортницей, а ее клиент мертв. Она пояснила, что познакомилась с ним в интернете и договорилась о встрече. Вместе выпили, а потом поссорились, началась драка. В какой-то момент девушка воткнула мужчине в шею нож. Всего она нанесла ему шесть ранений в том числе в плечо и ухо.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Выяснилось, что подозреваемая и ее жертва ранее были судимы по наркотической статье.

28 декабря сообщалось, что в Казани задержан 23-летний житель республики Марий Эл, подозреваемый в двойном убийстве на съемной квартире.

Происшествия,РЕН ТВ,
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