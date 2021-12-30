В Москве задержали зарезавшую россиянина эскортницу

По данным канала, 29 декабря жители дома на улице Космонавтов заметили в подъезде полураздетую 26-летнюю девушку, которая вела себя странно. Прибывшие полицейские установили, что девушка является эскортницей, а ее клиент мертв. Она пояснила, что познакомилась с ним в интернете и договорилась о встрече. Вместе выпили, а потом поссорились, началась драка. В какой-то момент девушка воткнула мужчине в шею нож. Всего она нанесла ему шесть ранений в том числе в плечо и ухо.