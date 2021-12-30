Сибиряк попал в рабство в Петербурге

Жителя Барнаула обманули с работой и несколько дней держали взаперти на складе в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, мужчина прилетел в город на заработки, однако вместо трудоустройства у него отобрали документы и взяли в рабство.

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Барнаулец увидел объявление о наборе сотрудников в «Озон» через петербургскую компанию «Константа». Мужчине пообещали оплату в 60 тыс. рублей и проживание. Житель Алтая решил не упускать такой шанс и прилетел в Санкт-Петербург, однако там у него отобрали документы и вместе с другими рабочими заперли на складе.

Вместе с товарищами по несчастью барнаулец смог сбежать и на попутках добрался до Москвы, откуда связался сестрой. Она выслала ему денег на первое время и нашла организацию «Альтернатива», которая спасает людей из рабства.