В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
29 минут назад

Сибиряк попал в рабство в Петербурге

Жителя Барнаула обманули с работой и несколько дней держали взаперти на складе в Санкт-Петербурге. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, мужчина прилетел в город на заработки, однако вместо трудоустройства у него отобрали документы и взяли в рабство.

Сибиряк попал в рабство в Петербурге
Фото: ReutersReuters

Барнаулец увидел объявление о наборе сотрудников в «Озон» через петербургскую компанию «Константа». Мужчине пообещали оплату в 60 тыс. рублей и проживание. Житель Алтая решил не упускать такой шанс и прилетел в Санкт-Петербург, однако там у него отобрали документы и вместе с другими рабочими заперли на складе.

Вместе с товарищами по несчастью барнаулец смог сбежать и на попутках добрался до Москвы, откуда связался сестрой. Она выслала ему денег на первое время и нашла организацию «Альтернатива», которая спасает людей из рабства.

Активисты помогли мужчине добраться до родных, которые проживают в Новокузнецке, с которыми он и проведет Новый год.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители