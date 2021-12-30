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1 час назад

В России охранник поликлиники брызнул в лицо пенсионерке перцовым баллончиком

В Ярославле охранник поликлиники напал на пенсионерку с перцовым баллончиком, которая пришла погреться в помещение. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Yarnews.

На кадрах видно, как охранник подходит к сидящей пенсионерке и брызгает ей в лицо из баллончика. По данным издания, происшествие случилось вечером 29 декабря в поликлинике №2. После нападения пенсионерке понадобилась помощь врачей, ей вызвали скорую и отправили в глазной травмпункт.

По словам директора департамента здравоохранения региона Оксаны Пиклун, охранник применил личный газовый баллончик, проводится проверка.

«Такое недопустимо, безответственное поведение охранника возмущает до глубины души! В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявила Пиклун.

Ранее сообщалось, что пятеро охранников магазина в Москве избили мужчину за неоплаченную игрушку. ЧП произошло на Люблинской улице. В полицию обратился мужчина, рассказавший, что пришел с малолетним ребенком в магазин. Тот взял игрушку, и они вышли из магазина, не оплатив ее. Позднее их догнали сотрудники службы безопасности магазина. Словесный конфликт перерос в потасовку.

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