В Киеве спасатели уронили местного жителя, снимая его с крыши гаража. Киевлянин пострадал при попытке поймать грабителей, однако упал и получили повреждения. Во время оказания помощи сотрудниками МЧС мужчина сорвался вниз. Кадры инцидента публикует Telegram-канал «Лента дна».

На записи видно, как сначала пострадавшего аккуратно спускают вниз на носилках, но в какой-то момент обездвиженный человек падает, и спасатель не успевает его поймать. При этом в видео МЧС само падение показано не было, отмечает канал.