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1 час назад

Конфликт с разбившим стекло иномарки таксистом сняли на видео

Таксист на проспекте Солидарности в Петербурге разбил домкратом стекло в чужой машине. Сначала мужчина выехал на встречную полосу, а после замечаний других участников движения, решил доказать свою правоту с помощью самоподъемника и разбил заднее стекло в «Мерседесе». Видео инцидента публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

После случившегося вандал закрылся в своем автомобиле, а владелец пострадавший иномарки с криками «у меня ребенок» накинулся на транспортное средство.

Ранее сообщалось, что водитель каршеринга протаранил полдюжины машин на северо-западе Москвы.

Происшествия,Конфликты,Видео,
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