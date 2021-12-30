Таксист на проспекте Солидарности в Петербурге разбил домкратом стекло в чужой машине. Сначала мужчина выехал на встречную полосу, а после замечаний других участников движения, решил доказать свою правоту с помощью самоподъемника и разбил заднее стекло в «Мерседесе». Видео инцидента публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».