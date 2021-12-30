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1 час назад

Пьяный хулиган открыл стрельбу в петербургском НИИ

В здании научно-исследовательского института неизвестный устроил стрельбу холостыми патронами, мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В петербургском НИИ открыли стрельбу
Фото: ТАССТАСС

Инцидент случился в ночь на четверг в здании НИИ на Политехнической улице, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Гражданин, находясь в состоянии опьянения, перепрыгнул через турникет охраны главного входа в помещение института. Там он стал вести себя неадекватно, а затем из хулиганских побуждений произвел два выстрела из охолощенного (непригодного для стрельбы боевыми патронами) пистолета Retay 17», – добавили в Росгвардии.

Один из работников НИИ нажал кнопку тревожной сигнализации. После этого на место приехали сотрудники Росгвардии, они задержали подозреваемого на месте. Ему 22 года, его доставили в 19-й отдел полиции.

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В региональных СМИ уточнили, что происшествие случилось в физико-техническом институте имени Иоффе на Политехнической улице, 26.

Происшествия,Росгвардия,РИА Новости,
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