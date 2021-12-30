Охранник больницы брызнул в лицо пенсионерке газовым баллончиком

Охранник одной из поликлиник Ярославля распылил газовый баллончик в лицо 80-летней пенсионерке. Видеозапись инцидента опубликована в паблике «Жесть Ярославля» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Очевидцы рассказали паблику, что инцидент произошел вечером 29 декабря в поликлинике номер два.

«У бабушки детей нету, внуков нету. Пришла в поликлинику, чтобы лекарство врач выписал. Со слов бабушки она спокойно сидела и ждала врача, когда тот освободится. Подошёл охранник, и прыснул в лицо», - заявил один из очевидцев (орфография и пунктуация автора сохранены).

После инцидента женщине вывезли скорую помощь, ее отправили в офтальмологический травмпункт.

В ярославском департаменте здравоохранения прокомментировали случившееся. Исполняющая обязанности директора департамента Оксана Пиклун рассказала, что инцидент «поверг ее в шок».

«Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться», - заявила она.

По ее словам, как только медики узнали об инциденте, они сразу же вызвали скорую. Затем в травмпункте женщине оказали необходимую помощь.

«Такое недопустимо безответственное поведение охранника возмущает до глубины души! В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметила Пиклун.