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27 минут назад

Охранник больницы брызнул в лицо пенсионерке газовым баллончиком

Охранник одной из поликлиник Ярославля распылил газовый баллончик в лицо 80-летней пенсионерке. Видеозапись инцидента опубликована в паблике «Жесть Ярославля» в соцсети «ВКонтакте».

Охранник больницы брызнул в лицо пенсионерке газовым баллончиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очевидцы рассказали паблику, что инцидент произошел вечером 29 декабря в поликлинике номер два.

«У бабушки детей нету, внуков нету. Пришла в поликлинику, чтобы лекарство врач выписал. Со слов бабушки она спокойно сидела и ждала врача, когда тот освободится. Подошёл охранник, и прыснул в лицо», - заявил один из очевидцев (орфография и пунктуация автора сохранены).

После инцидента женщине вывезли скорую помощь, ее отправили в офтальмологический травмпункт.

В ярославском департаменте здравоохранения прокомментировали случившееся. Исполняющая обязанности директора департамента Оксана Пиклун рассказала, что инцидент «поверг ее в шок».

«Охранник частной охранной фирмы, с которой у медицинской организации заключен договор, применил личный газовый баллончик, пытаясь выпроводить пожилую женщину, которая пришла в поликлинику отдохнуть и погреться», - заявила она.

По ее словам, как только медики узнали об инциденте, они сразу же вызвали скорую. Затем в травмпункте женщине оказали необходимую помощь.

«Такое недопустимо безответственное поведение охранника возмущает до глубины души! В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметила Пиклун.

Ранее в Краснодаре рабочие напали на пенсионерку из-за сделанного замечания. Женщина поинтересовалась, есть ли у рабочих разрешение на вырубку деревьев, в ответ они набросились на нее. За пенсионерку вступился мужчина, СМИ писали, что в результате он получил перелом лучевой кости.

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