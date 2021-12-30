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1 час назад

Следствие решило продлить Хованскому запрет определенных действий

Следствие планирует продлить блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 февраля 2022 года. Как сообщает РИА Новости, соответствующее ходатайство уже получили в суде.

Следствие решило продлить Хованскому запрет определенных действий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, срок — до 8 февраля», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что Хованского задержали и арестовали в начале июня. Следователи обвиняют его по ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») из-за песни, исполненной блогером о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов.

29 декабря суд по ходатайству следователей смягчил меру пресечения и после 5 месяцев СИЗО блогер отправился домой. До 8 января Хованский не может выходить из дома с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, обязан являться по вызовам следователя и суда.

Также ему запрещено ближе, чем на 300 метров, приближаться к месту преступления – квартире, в которой он, по версии следствия, спел во время стрима песню. Кроме того, Хованскому нельзя посещать общественные мероприятия, использовать телефон и интернет, а также общаться с кем либо кроме близких родственников и девушки.

Происшествия,Юрий Хованский,ФСИН,
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