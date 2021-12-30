Фонтан из кипятка: сотни домов в России остались без отопления

Авария на теплотрассе произошла во Владивостоке 29 декабря. Как сообщает «Новости Владивостока», в результате прорыва трубы были остановлены котлы на ТЭЦ-1, без отопления остались больше 160 адресов в нескольких районах города.

Согласно кадрам из соцсетей, фонтан из горячей воды достигал высоты в несколько десятков метров, а столб пара было видно за сотни метров вокруг. В результате после перекрытия воды на набережной накопилось несколько сантиметров воды, которая стекла в ливневки и напрямую в море.

Как рассказали в Дальневосточной генерирующей компании, из-за аварии пришлось остановить работу котлов на ТЭЦ-1. После этого без отопления остались 160 домов в нескольких районах города, а без горячей воды — 77. К утру 30 декабря коммунальщикам удалось восстановить подачу ресурса в большинство домов.