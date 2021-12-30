Прорыв на теплотрассе во Владивостоке попал на видео

Прорыв на теплотрассе во Владивостоке оставил часть жителей приморской столицы без отопления. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший снятые очевидцами кадры с места коммунальной аварии.

Инцидент произошел в районе набережной Спортивной гавани, уточняет канал. К настоящему моменту повреждения на теплотрассе уже устранили. Местным жителям снова подключили отопление. По данным «Приморских тепловых сетей», сейчас магистраль работает без замечаний.