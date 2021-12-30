Подозреваемый в убийстве своей супруги и детей в Канске за день до трагедии прибрел в магазине нож. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения в торговой точке. Запись публикует Следственное управление СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как 26 декабря 2021 года мужчина приобрел нож, впоследствии обнаруженный на месте происшествия, что может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении», – говорится в сообщении ведомства.

Тела четырех человек, в том числе и детей 7 и 11 лет, были обнаружены в квартире жилого дома в Канске с колото-резаными ранениями. По предположению правоохранителей, мужчина убил свою семью и покончил с собой. Было возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего).