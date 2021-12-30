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2 часа назад

Отчим замерзшего мальчика в Дубне пообещал найти виновных. Видео

Отчим замерзшего насмерть в подмосковной Дубне 11-летнего мальчика рассказала на видео об условиях проживания своего пасынка и пообещал найти виновных в случившемся. Видео публикует telegram-канал «Shot».

Отчим, которого зовут Максим считает, что в случившемся есть виновные, но не знает кто именно - водитель маршрутки, либо полицейские, которые «плохо искали».

«Пусть мне менты землю носом роют, но я с них живых не слезу, пока не найдут мне того, кто это сделал», - сказал Максим.

Мужчина отметил, что в целом пасынок жил в отличных условиях и никогда ни на что не жаловался. По его словам, ребенок постоянно помогал родителям по хозяйству. Что касается родного отца мальчика, он по непонятной причине проживает в одной квартире с семьёй. Однако, как утверждает 31-летний Максим, папа совсем не занимался воспитанием сына.

Происшествия,Видео,
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