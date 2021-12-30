Отчим, которого зовут Максим считает, что в случившемся есть виновные, но не знает кто именно - водитель маршрутки, либо полицейские, которые «плохо искали».

«Пусть мне менты землю носом роют, но я с них живых не слезу, пока не найдут мне того, кто это сделал», - сказал Максим.

Мужчина отметил, что в целом пасынок жил в отличных условиях и никогда ни на что не жаловался. По его словам, ребенок постоянно помогал родителям по хозяйству. Что касается родного отца мальчика, он по непонятной причине проживает в одной квартире с семьёй. Однако, как утверждает 31-летний Максим, папа совсем не занимался воспитанием сына.