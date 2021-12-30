В украинском городе Днепр трамвай сошел с рельсов из-за непогоды и наехал на женщину, стоявшую на тротуаре. От полученных травм пенсионерка скончалась. Видео с происшествия публикует telegram-канал « УНИАН », со ссылкой на портал «Informator.Ua».

На кадрах видно, как трамвай поворачивает налево на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера. В результате неудачного маневра трамвай сошел с рельсов прямо на толпу прохожих, стоявших на тротуаре. Одну женщину во время аварии зажало между трамваем и светофором. Приехавшие не место аварии медики констатировали ее смерть.