Юрия Хованского освободили из-под стражи. Видео

Ранее о соответствующем решении просило следствие. Прокурор объяснил, что Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. Помимо того, по его словам, из-за пандемии коронавируса введены ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. Также следователь заявил, что ютубер больше не может уничтожить материалы следствия, потому что они были защищены во время компьютерной экспертизы.