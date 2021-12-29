Знакомая рассказала о семье замерзшего насмерть школьника

«Я уже купила вещи в гроб, чтобы было от тех, кто перечислил денежку. Закажем оградку. Еще нужно будет организовать несколько поминальных обедов. То есть еще очень много будет работ. Те деньги, которые останутся, пойдут на помощь ребенку, который хочет жить. Потому что Максим, когда умирал, он боролся за свою жизнь, полз до последнего. Я еще не смотрела, сколько перечислили», — призналась Татьяна.