Знакомая рассказала о семье замерзшего насмерть школьника

Татьяна, знакомая семьи Максима (ранее некоторые СМИ называли его Костей), замерзшего насмерть в Дубне по пути в школу, рассказала «Газете.Ru», что в соцсетях появилось много негативной реакции жителей, которые, «не разобравшись, стали судить» его родителей.
«Максима к нам приводили стричь. Уже лет 6-7 точно знакомы. Очень печально, что, не разобравшись, начинают кого-то судить. Негативная реакция из-за незнания. Семья Максима вполне нормальная. Деток всего было пятеро, все погодки. Ходили чистыми. Максим сильно любил маму. Просто он сам по себе очень замкнутый и домашний ребенок. Он должен был пойти в пятый класс, а ходил во второй, в определенную школу, из-за особенностей развития», — сообщила Татьяна.
Она также подтвердила, что в одной квартире жили дети, мать Маскима, его отец и отчим.
«Квартира давалась социальная, и они там все прописаны. Отцу Максима некуда идти, тем более в таком возрасте, и он жил в ней, как и отчим мальчика. Мама не работала, следила за детьми», — пояснила Татьяна.
По ее словам, до трагедии Максим болел и был на домашнем лечении.
Возможно, за этот период мальчик забыл, как добираться до школы, предположила женщина.
«Был соцавтобус, и Максим прекрасно знал, как до остановки дойти и где выходить. Видимо перепутал и сел в другой автобус, и тут поломалась вся система. Он вышел не там и растерялся. Поэтому и бегал из стороны в сторону, не понимал, куда ему идти. На видео видно, что он запаниковал», — отметила Татьяна.
Узнав о трагедии, женщина решила помочь семье Максима. К ней подключились десятки неравнодушных россиян. Позже стало известно, что все расходы по организации похорон взяла на себя администрация города.
«Мама мальчика до сих пор не может прийти в себя и поверить в случившееся. Я хотела помочь машиной и своими личными деньгами. Решение приняла от души, а потом меня попросили организовать сбор средств, потому что появилось много желающих помочь. Затем я узнала, что администрация города взяла все расходы на себя. Это было добровольно, никто к ним не обращался», — сообщила Татьяна.
Она объяснила, на что будут потрачены собранные средства.
«Я уже купила вещи в гроб, чтобы было от тех, кто перечислил денежку. Закажем оградку. Еще нужно будет организовать несколько поминальных обедов. То есть еще очень много будет работ. Те деньги, которые останутся, пойдут на помощь ребенку, который хочет жить. Потому что Максим, когда умирал, он боролся за свою жизнь, полз до последнего. Я еще не смотрела, сколько перечислили», — призналась Татьяна.
Прокуратура Московской области начала проверку после обнаружения вечером 28 декабря тела 11-летнего мальчика в городе Дубна. В СК уточнили, что тело школьника без следов насильственной смерти было найдено недалеко от реки Южная Канава. Предполагается, что ребенок умер от переохлаждения.