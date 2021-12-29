В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Хованского отпустили из-под стражи

Блогера Юрия Хованского, который провел полгода в СИЗО по статье об оправдании терроризма, отпустили из-под стражи, пишет «Пятый канал».

Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении Хованскому меры пресечения. Он будет соблюдать запрет на определенные действия. Теперь блогер не должен покидать жилище без письменного разрешения следователя.

Как пишет ТАСС, запрет определенных действий наложен до 8 января включительно. Срок следствия по делу продлен по 9 февраля включительно.

Блогер Юрий Хованский написал новое письмо из СИЗО

Как пояснил следователь в ходе судебного заседания, у следствия отпали основания полагать, что Хованский сможет «уничтожить доказательство», так как УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации, пишет РИА Новости.

Кроме того, загранпаспорт Хованского находится в материалах дела. С учетом сложной эпидемиологической ситуации и установленных ограничений на въезд и выезд, следствие считает, что это исключает возможность скрыться.

«Поскольку обстоятельства... об избрании в отношении Хованского меры пресечения в виде заключения под стражу до настоящего времени изменились и отпали, органы следствия полагают, что имеется достаточно оснований для изменения меры пресечения на запрет определенных действий», - пояснил ходатайство следователь.

У Хованского есть развлекательный канал на YouTube с 4,4 млн подписчиков. Блогера задержали в начале июня в Санкт-Петербурге по статье по уголовному делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пишет ТАСС.

Поводом стало исполнение им песни, где он оправдывает теракт в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Ранее Хованский обжаловал свой арест в ЕСПЧ, пишет ТАСС.

Происшествия,Видео,Юрий Хованский,ФСИН,ЕСПЧ,ФСБ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители