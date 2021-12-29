Хованского отпустили из-под стражи

Блогера Юрия Хованского, который провел полгода в СИЗО по статье об оправдании терроризма, отпустили из-под стражи, пишет «Пятый канал».

Суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении Хованскому меры пресечения. Он будет соблюдать запрет на определенные действия. Теперь блогер не должен покидать жилище без письменного разрешения следователя.

Как пишет ТАСС, запрет определенных действий наложен до 8 января включительно. Срок следствия по делу продлен по 9 февраля включительно.

Как пояснил следователь в ходе судебного заседания, у следствия отпали основания полагать, что Хованский сможет «уничтожить доказательство», так как УФСБ обеспечило сохранение цифровой информации, пишет РИА Новости.

Кроме того, загранпаспорт Хованского находится в материалах дела. С учетом сложной эпидемиологической ситуации и установленных ограничений на въезд и выезд, следствие считает, что это исключает возможность скрыться.

«Поскольку обстоятельства... об избрании в отношении Хованского меры пресечения в виде заключения под стражу до настоящего времени изменились и отпали, органы следствия полагают, что имеется достаточно оснований для изменения меры пресечения на запрет определенных действий», - пояснил ходатайство следователь.

У Хованского есть развлекательный канал на YouTube с 4,4 млн подписчиков. Блогера задержали в начале июня в Санкт-Петербурге по статье по уголовному делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пишет ТАСС.

Поводом стало исполнение им песни, где он оправдывает теракт в московском театральном центре на Дубровке в 2002 году.