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1 час назад

Юрия Хованского освободили из-под стражи

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в пропаганде терроризма, освобожден из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга изменил блогеру меру пресечения, определив ему запрет определенных действий. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ранее о соответствующем решении просило следствие. Прокурор объяснил, что Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. Помимо того, по его словам, из-за пандемии коронавируса введены ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. Также следователь заявил, что ютубер больше не может уничтожить материалы следствия, потому что они были защищены во время компьютерной экспертизы.

Происшествия,Видео,Юрий Хованский,
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