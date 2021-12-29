Юрия Хованского освободили из-под стражи

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в пропаганде терроризма, освобожден из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга изменил блогеру меру пресечения, определив ему запрет определенных действий. Об этом сообщает «Фонтанка».
Ранее о соответствующем решении просило следствие. Прокурор объяснил, что Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. Помимо того, по его словам, из-за пандемии коронавируса введены ограничения на въезд в Россию и выезд из страны. Также следователь заявил, что ютубер больше не может уничтожить материалы следствия, потому что они были защищены во время компьютерной экспертизы.