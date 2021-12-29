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28 минут назад

Уголовное дело по факту гибели ребенка возбудили в Дубне

Уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика возбудили в Дубне. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.Уточняется, что дело было возбуждено по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Уголовное дело по факту гибели ребенка возбудили в Дубне
Фото: телеграм-канал SHOTтелеграм-канал SHOT

Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришел.

По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.

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