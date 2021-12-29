Следователь объяснил изменение позиции о мере пресечения Хованскому

Следствие хочет избрать другую меру пресечения для арестованного блогера Юрия Хованского , так как в деле ютубера изменились обстоятельства. Следователь объяснил это в суде Санкт-Петербурга в ходе рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Хованскому . Об этом сообщает «Медиазона» (издание внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов).

Как отметил следователь, Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. По его словам, из-за пандемии коронавируса также существуют ограничения на въезд и выезд из России.