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1 час назад

Следователь объяснил изменение позиции о мере пресечения Хованскому

Следствие хочет избрать другую меру пресечения для арестованного блогера Юрия Хованского, так как в деле ютубера изменились обстоятельства. Следователь объяснил это в суде Санкт-Петербурга в ходе рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Хованскому. Об этом сообщает «Медиазона» (издание внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов).

Следователь объяснил изменение позиции о мере пресечения Хованскому
Фото: страница Юрия Хованского во «ВКонтакте»страница Юрия Хованского во «ВКонтакте»

Как отметил следователь, Хованский больше не может скрыться от суда, так как его заграничный паспорт передан следствию. По его словам, из-за пандемии коронавируса также существуют ограничения на въезд и выезд из России.

Происшествия,Юрий Хованский,
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