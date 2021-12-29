В Турции арестовали россиянина с поддельным паспортом

Гражданин России, задержанный в аэропорту Анкары с поддельными документами, подозревается в связях с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, мужчина с узбекским паспортом вызвал подозрение правоохранителей во время проверки пассажиров самолета, следовавшего из Киева в Анкару.

«Паспорт оказался поддельным. Подозреваемый - гражданин России узбекского происхождения был задержан», - отмечает газета «Ени Шафак».

Выяснилось, что задержанный «действовал в составе террористической организации в Сирии и был зашифрован кодом «G-87». При себе у него было множество поддельных удостоверений личности, а также результаты ПЦР-теста на COVID-19, созданные с использованием ложной информации.

Также в багаже мужчина «вез качественные принтеры высокого разрешения». По информации агентства, россиянин был арестован по решению суда.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в московском общежитии сторонника международной террористической организации «Исламское государство*. По данным ведомства, молодой человек - гражданин одной из республик Средней Азии - «предпринимал попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность».