Причиной гибели пилота упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2 стало сочетание нескольких травм. Как сообщает Telegram-канал Mash, признаков обморожения у него не обнаружено.

В результате аварии Дамир Гафуров получил разрыв легких, внутреннее и наружное кровотечение, открытый перелом ноги, переломы ребер и позвонков. Из-за травм летчик потерял много крови. Сейчас врачам предстоит выяснить, мог ли пилот выжить, если бы спасатели обнаружили рухнувший вертолет раньше — поисковая операция растянулась на 10 часов.

Напомним, что сообщение о крушении поступило около 14:15 27 декабря из Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Известно, что воздушное судно проводило обследование нефтепровода.

После падения пилот и его пассажир выжили и вышли на связь, сообщив о крушении. Поисковая операция осложнялась погодными условиями и спасатели долгое время не могли добраться до места происшествия. Гафуров погиб во время осмотра, пассажир выжил.