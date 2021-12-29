В Красноярске загорелся ковидный госпиталь

Пожар произошел в ковидном госпитале в Красноярске. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном Минздраве, в результате происшествия пострадали пять человек.

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По информации издания, в реанимации терапевтического отделения клинической больницы № 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, воспламенилось оборудование. У пострадавших пациентов диагностированы ожоги и отравление угарным газом.

Погибших нет, пожар потушен спасателями. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В МЧС уточнили, что горели личные вещи в палате на четвертом этаже.

Напомним, что 24 декабря в реанимации ковидного госпиталя на базе областной инфекционной клинической больницы в Астрахани произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека, еще 16 эвакуировали.