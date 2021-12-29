Фигурантов дела о сексуальном насилии в детдоме оправдали

Суд оправдал петербуржцев, которых подозревали в изнасилованиях воспитанников детдома. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Виноградов также оправдан», – говорится в сообщении.

Издание «Невские новости» пишет, что ранее следователи подозревали мужчин в причастности к насилию в отношении несовершеннолетних. Все фигуранты имели отношение к учреждению. Они ранее были воспитанниками, либо работали в одном здании. Фигурантов обвиняли в насилии над детьми в период с 2002 по 2017 год.