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28 минут назад

Фигурантов дела о насилии в детдоме Петербурга освободили в зале суда

Суд оправдал петербуржцев, которых подозревали в изнасилованиях воспитанников детдома. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурантов дела о сексуальном насилии в детдоме оправдали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Виноградов также оправдан», – говорится в сообщении.

Издание «Невские новости» пишет, что ранее следователи подозревали мужчин в причастности к насилию в отношении несовершеннолетних. Все фигуранты имели отношение к учреждению. Они ранее были воспитанниками, либо работали в одном здании. Фигурантов обвиняли в насилии над детьми в период с 2002 по 2017 год.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в подмосковном городе Дубны от обморожения погиб 11-летний мальчик.

Происшествия,ФедералПресс,
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