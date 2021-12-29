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1 час назад

Две семьи подрались в Москве из-за петард

На улице Нижегородской в Москве две семьи подрались из-за запуска петард на детской площадке. Как сообщает РЕН ТВ, конфликт начался с того, что мужчина с друзьями решил «повзрывать», однако одна из гильз упала рядом с женщиной — та испугалась и позвала брата на помощь.

Две семьи подрались в Москве из-за петард
Фото: ТАССТАСС

Брат испугавшейся хлопка пришел разобраться с хулиганами и ударил одного из оппонентов. Тот нанес ответный удар и завязалась потасовка. Мужчин начали разнимать, однако через некоторое время на площадку пришли главы семей и включились в конфликт.

Всего участниками и свидетелями драки стало около десяти человек. Остановить потасовку удалось лишь полицейским, которых вызвали на место происшествия.

Напомним, что 29 декабря школьники устроили массовую драку в подмосковном Раменском. Прибывшие на место полицейские задержали четырех участников инцидента. Сейчас правоохранители устанавливают личности еще троих молодых людей, которые участвовали в потасовке, а также выясняют обстоятельства и причины происшествия.

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