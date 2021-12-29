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1 час назад

В Турции арестовали россиянина с поддельным паспортом

В Турции арестовали предположительно гражданина России с поддельным паспортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В Турции арестовали россиянина с поддельным паспортом
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, россиянина подозревают в связях с террористическими группировками. Его личность на данный момент не раскрывается.

21 декабря сообщалось, что Нидерланды получили запрос от США об экстрадиции гражданина России Дениса Дубникова, задержанного по подозрению в причастности к киберпреступлениям. Его задержали в голландской столице в ноябре и заподозрили в связях с хакерами.

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