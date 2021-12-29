В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
32 минуты назад

В Петербурге "заминировали" суд с требованиями отпустить Хованского

В адрес Куйбышевского районного суда поступила угроза о минировании. Об этом сообщает «МК Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге "заминировали" суд с требованиями отпустить Хованского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что неизвестный заявил о заложенной в здании бомбе и потребовал освободить блогера Юрия Хованского, по делу которого в данном суде сегодня состоится слушание.

"Отправитель BORTNIKOV в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского. <…> В правоохранительные органы о поступившем письме в суд сообщили. Видимо, BORTNIKOV, не очень понимает, как работает судебная система", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в среду, 29 декабря, в 15:00 пройдет рассмотрение прошения об изменении меры пресечения для Юрия Хованского.

Ранее более 20 российских блогеров выступили в поддержку арестованного Юрия Хованского. В их число вошли Руслан Усачев, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и многие другие и другие популярные инфлюенсеры. Они выложили на канале Хованского видеообращение, в котором заявили о необходимости освободить блогера.

Юрий Хованский был задержан 9 июля, с того момента он находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма, за что блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Происшествия,Эльдар Джарахов,Юрий Хованский,Руслан Усачев,Николай Соболев,ФСИН,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители