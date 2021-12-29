В Петербурге "заминировали" суд с требованиями отпустить Хованского

В адрес Куйбышевского районного суда поступила угроза о минировании. Об этом сообщает «МК Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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Уточняется, что неизвестный заявил о заложенной в здании бомбе и потребовал освободить блогера Юрия Хованского, по делу которого в данном суде сегодня состоится слушание.

"Отправитель BORTNIKOV в нецензурных выражениях требует выпустить Хованского. <…> В правоохранительные органы о поступившем письме в суд сообщили. Видимо, BORTNIKOV, не очень понимает, как работает судебная система", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в среду, 29 декабря, в 15:00 пройдет рассмотрение прошения об изменении меры пресечения для Юрия Хованского.

Ранее более 20 российских блогеров выступили в поддержку арестованного Юрия Хованского. В их число вошли Руслан Усачев, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и многие другие и другие популярные инфлюенсеры. Они выложили на канале Хованского видеообращение, в котором заявили о необходимости освободить блогера.