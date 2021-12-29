Автомобилисту выстрелили в глаз на МКАДе

Водителю выстрелили в глаз на московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, между двумя автомобилистами во вторник, 28 декабря, произошел конфликт. В процессе словесной перепалки один из них достал пневматическое оружие и выстрелил второму в лицо. Причина спора остается неизвестной.
Пострадавший получил ранение в глаз и был госпитализирован. Стрелявший с места происшествия скрылся.
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