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30 минут назад

Житель Татарстана получил 20 лет тюрьмы за убийство ветерана

Суд в Татарстане приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя, который убил и ограбил 89-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны.

Россиянин получил 20 лет тюрьмы за убийство ветерана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следствием и судом установлено, что вечером 17 сентября 2020 года в п. г. т. Аксубаево злоумышленник проник в дом к 89-летней потерпевшей, являющейся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда, и стал требовать у неё денежные средства. Похитив у потерпевшей 85 тыс. рублей, он задушил её и ударил утюгом по голове», — говорится в сообщении регионального СК.

Фигурант был признан виновным в убийстве, грабеже, заведомо ложном доносе и воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительного расследования.

Он приговорён к 20 годам тюрьмы.

Ранее в Красноярском крае полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана.

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