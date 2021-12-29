Россиянин получил 20 лет тюрьмы за убийство ветерана

«Следствием и судом установлено, что вечером 17 сентября 2020 года в п. г. т. Аксубаево злоумышленник проник в дом к 89-летней потерпевшей, являющейся ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда, и стал требовать у неё денежные средства. Похитив у потерпевшей 85 тыс. рублей, он задушил её и ударил утюгом по голове», — говорится в сообщении регионального СК.