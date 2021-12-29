Задушившего ветерана россиянина приговорили к 20 годам колонии

По данным следствия, преступление было совершено 17 сентября 2020 года. Мужчина пробрался в дом к пенсионерке, которая была ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда, после чего стал требовать у хозяйки деньги. Женщина отдала ему 85 тысяч рублей, после чего мужчина начал ее душить и ударил по голове утюгом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.