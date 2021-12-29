Свердловское управление Россельхознадзора обнародовало кадры уничтожения почти трехсот килограммов санкционных продуктов в Екатеринбурге. Сыры и хамон зарубежного производства были изъяты из магазина в центре города при участии сотрудников ФСБ России.
«В ходе проведения проверки в Екатеринбурге на улице Красноармейская обнаружена точка, где осуществлялась несанкционированная торговля 110 кг мясной (колбаса, хамон) и 175,06 кг молочной (сыр) продукции. На упаковке товара были указаны страны-производители — Испания, Франция, Польша, Италия. Ввоз продукции из этих стран запрещен в соответствии с Указом президента Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в отношении владельца продукции было возбуждено дело об административной ответственности по ст.10.8 ч.1 КоАП РФ.