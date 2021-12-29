«В ходе проведения проверки в Екатеринбурге на улице Красноармейская обнаружена точка, где осуществлялась несанкционированная торговля 110 кг мясной (колбаса, хамон) и 175,06 кг молочной (сыр) продукции. На упаковке товара были указаны страны-производители — Испания, Франция, Польша, Италия. Ввоз продукции из этих стран запрещен в соответствии с Указом президента Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.