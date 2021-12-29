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1 час назад

Отчим замерзшего насмерть ребенка обвинил водителя маршрутки

Отчим 11-летнего мальчика, который замерз насмерть в подмосковной Дубне, обвинил в произошедшем водителя маршрутки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по словам мужчины, ребенок поехал на учебу после двухнедельного больничного.

Отчим замерзшего насмерть ребенка обвинил водителя маршрутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 8:23 мальчик должен был сесть на школьный автобус, однако вместо этого почему-то уехал на маршрутном автобусе № 12.

«А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. Эти фраера в погонах до того места, где моего сына нашли, не дошли буквально 100 метров. Максим до моста не дошёл буквально 10 метров», — сказал отчим.

Мужчина отметил, что просил полицейских дать ему кинолога с собакой и отряд полицейских, поскольку сам он якобы имеет опыт работы в правоохранительных органах.

«Говорят, мы того допросили, другого допросили. Говорю: "Дайте мне допросить — они мне так явку с повинной напишут". Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили», — заявил отчим погибшего ребенка.

Напомним, что мальчик пропал 27 декабря, когда отправился в школу, а вечером 28 декабря его нашли замерзшим насмерть. По предварительной версии, школьник побоялся опоздать и сел на маршрутку вместо спецавтобуса, однако поняв, что едет не туда, запаниковал, высадился из транспорта и заблудился.

Следы мальчика обнаружили на берегу реки. Предположительно, он провалился под лед, после чего выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и умер.

Соседи отрицательно характеризуют семью. С их слов, мать погибшего мальчика любит поскандалить, постоянно кричит на детей, а те ходят неопрятно. Женщина живет в трехкомнатной квартире с бывшим и настоящим супругами. Все вместе они воспитывали пятерых детей.

Происшествия,МВД,
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